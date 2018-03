A Parigi l'annuale corsa in salita: la Eiffel Tower vertical race

Roma, (askanews) - Il polacco Piotr Lobodzinski e l'australiana Suzy Walsham hanno vinto la famosa "maratona in salita" parigina, la Eiffel Tower vertical race, conquistando il loro quarto titolo consecutivo.

I 129 atleti provenienti da 5 continenti si sono sfidati salendo di corsa i 1.665 gradini fino alla vetta, a 324 metri d'altezza.

Il runner polacco è il campione in carica dal 2015 e ha difeso il titolo finendo la corsa in 7 minuti e 56.67 secondi. Suzy Walsham, invece, è arrivata in cima alla Torre in 10 minuti e 2.7 secondi.

(immagini di EcoTrail Organisation)