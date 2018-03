Napoli, straordinaria scoperta subacquea sotto Castel dell'Ovo

Brasile in lacrime per Marielle Franco, grande folla ai funerali

Rio de Janeiro (askanews) - In migliaia hanno partecipato ai funerali a Rio de Janeiro di Marielle Franco. E decine di migliaia di brasiliani sono scesi in piazza per denunciare l'assassinio della consigliera e militante per i diritti sociali e civili, freddata in un agguato a Rio. Una grande folla ha inscenato la manifestazione spontanea più imponente degli ultimi anni nella metropoli brasiliana ...