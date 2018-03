Ponte crollato in Florida, almeno quattro morti

Miami (askanews) - Almeno quattro persone sono morte per il crollo di un ponte pedonale a Miami. Ma il bilancio è solo provvisorio.

Il ponte collegava il campus della Florida International University alla città di Sweetwater, nell'area metropolitana di Miami. Serviva per evitare agli studenti di dover attraversare le sei corsie della 8th Street, dopo che qualche mese fa proprio uno studente qui era stato investito e aveva perso la vita.

Sotto choc tanti ragazzi che frequentano l'università FIU: "Non abbiamo sentito molto ma abbiamo cominciato a udire le sirene. Ci siamo affacciati e abbiamo visto le auto schiacciate. E' una tragedia per tutta la comunità", ha spiegato uno studente. "Non ci potevo credere. Ho visto montare il ponte sabato scorso", ha detto un altro

Non è ancora chiaro il motivo del crollo del ponte prefabbricato, che era stato presentato come una soluzione innovativa e veloce per risolvere i problemi di viabilità pedonale. Il ponte, del peso di 950 tonnellate, infatti è stato montato in otto ore sabato 10 marzo. Alcuni testimoni oculari sostengono che sopra ci fossero anche dei lavoratori. L'inaugurazione era prevista per il 2019.