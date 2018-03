San Patrick, lo Spirit de Milan si colora di verde

Milano (askanews) - La festa di San Patrizio piace sempre di più e a Milano ci si può tuffare in una tre giorni di musiche e danze irlandesi. Lo Spirit de Milan, il tempio dello swing, da venerdì a domenica si trasforma per il festival Spirit of Ireland.

L'evento per festeggiare San Patrick, giunto alla seconda edizione, nel 2017 ha ospitato 4000 persone e promette di far vivere al pubblico un'esperienza unica all'interno di una vera e propria Irlanda in terra meneghina.

Ci saranno stage per imparare a saltellare a tempo come un vero irlandese, performance, concerti, degustazioni di cibi e alcolici ma soprattutto ci sarà da divertirsi come spiega Umberto dell'accademia di danze Irlandesi.

"Questo weekend vi aspettiamo con musica, ovviamente danze, tanta birra e lo spirito vero irlandese".