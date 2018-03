Siria, arrivano gli aiuti a Ghouta Est sotto i bombardamenti

Roma, (askanews) - Un nuovo convoglio con aiuti alimentari è entrato a Ghouta Est, in Siria, a Douma, la città più grande dell'enclave ribelle alla periferia della capitale Damasco.

Ma le operazioni di scarico degli aiuti sono state interrotte per un breve momento a causa dei nuovi bombardamenti, proprio accanto ai camion pieni di alimenti e sacchi di farina destinati a oltre 26.000 persone.

É la terza consegna di aiuti a Douma in 10 giorni, condotta dalla Croce rossa internazionale, Mezzaluna rossa siriana e Nazioni Unite. La scorsa settimana un convoglio ha consegnato aiuti in due trance, dopo che un primo tentativo il 5 marzo era stato interrotto per lo stesso motivo.