Singapore la città più cara per il quinto anno consecutivo

Singapore (askanews) - Moderna, laboriosa, ecosostenibile ma costosissima. Per il quinto anno consecutivo Singapore si conferma la città più cara del mondo, secondo lo studio svolto dall'Intelligence Unit dell'Economist. Singapore, è la città più costosa a causa del costo dei trasporti, in particolare l'acquisto e la manutenzione di un automobile e dell'abbigliamento. Al secondo Parigi e Zurigo a pari merito quarta Hong Kong e quinta Oslo. Tokyo e New York escono dalla top ten.

Il sondaggio viene realizzato consultando soprattutto i dirigenti delle risorse umane per calcolare gli incentivi per il personale in missione all'estero, e ha mostrato che la città-stato ex colonia britannica è del 20 per cento più cara della grande mela