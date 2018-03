In surf nell'Artico: la sfida norvegese al freddo

Mediterraneo, Prodi: serve un rapporto stretto tra le due sponde

Roma, (askanews) - Come un microcosmo l'area del Mediterraneo riflette le grandi sfide del nuovo millennio come crescita demografica, disoccupazione, migrazioni, contrasto alla povertà, effetti del cambiamento climatico. E se è vero che sul Mediterraneo si affacciano Paesi con forti differenziali di crescita, sviluppo economico e democrazia pure non mancano caratteristiche comuni tra le due rive. ...