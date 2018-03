Donald Trump visita gli stabilimenti della Boeing in Missouri

Saint Louis (askanews) - Una visita amichevole per parlare di modelli di business e della riforma delle tasse quella di Donald Trump agli stabilimenti della Boeing in Missouri. Ma quella del presidente è anche una visita dovuta dopo l'accordo da 3,9 miliardi di dollari concluso dalla Casa Bianca con la Boeing per la produzione di due nuovi Air Force One. La Casa Bianca sostiene che il prezzo più conveniente chi sono riusciti a spuntare sia merito di Trump e delle sue trattative con il gruppo aerospaziale americano.