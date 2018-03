Sit-in di 17 minuti davanti alla Casa Bianca: stop armi da fuoco

Roma, (askanews) - Un mese dopo la sparatoria costata la vita a 17 persone nel liceo della Florida, decine di centinaia di liceali hanno dato vita a un sit-in di 17 minuti davanti alla Casa Bianca. Un minuto per ciascuna vittima. Altre manifestazioni simili si sono svolte in tutto il Paese per lanciare l'allarme contro la vendita e il possesso di armi da fuoco.