Governo, Salvini: non voglio fare il premier a tutti i costi

Roma (askanews) - "Non ho la smania di fare il premier a tutti i costi". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con la stampa estera. "Stiamo lavorando per dare un governo al Paese, siano aperti ad arricchimenti, ma il governo non deve essere aperto a chi ha perso le elezioni". Per formare una maggioranza e un governo "fatto salvo il Pd tutto è possibile", ha detto Salvini incontrando la stampa estera.