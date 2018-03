Filippine, Duterte ritira il paese da Corte penale internazionale

Economia

Boom di caffè e snack ai distributori automatici

Trend in crescita per i consumi di bevande e snack ai distributori automatici, in un anno le consumazioni sono arrivate a quasi 5 miliardi per un fatturato di 1,83 miliardi di euro. In Italia sono installate oltre 800 mila macchine negli uffici, negli aeroporti, in stazioni, scuole e ospedali. Anche l’offerta di prodotti aumenta, il caffè è il più gettonato.