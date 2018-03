Il 25 marzo la Stramilano, 47esima edizione con tanta sicurezza

Milano (askanews) - Il 25 marzo torna la Stramilano, classico evento sportivo e sociale che segna simbolicamente l'inizio della primavera nel capoluogo lombardo.

A presentare, in una Sala Alessi a Palazzo Marino sempre molto affollata, la corsa, articolata sulla mezza maratona, la 10 km dei 60mila e la Stramilanina da 5 km per le famiglie, l'assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, Roberta Guaineri. "La Stramilano - ha detto ad askanews - è un punto di riferimento di tutte le corse italiane, non solo milanesi, quindi chi non ha mai partecipato a questo tipo di manifestazione forse partecipa a quella più entusiasmante per il pubblico. Poi c'è tutto l'aspetto sociale della raccolta fondi, che è sempre collegata alle nostre corse cittadine ed è importante per fare vedere che il milanese ama la qualità della vita ed è sempre disponibile al sociale".

Vista la grande affluenza che ogni anno viene registrata dalla Stramilano, il tema della sicurezza per piazza Duomo è decisivo anche per questa 47esima edizione. "La sicurezza - ha aggiunto Guaineri - ormai è un tema fondamentale per questo genere di manifestazione, ringrazio i promotori perché collaborano tantissimo con noi per tutte le nuove procedure. Ci sarà il metal detector, ci saranno degli steward privati che aiuteranno la polizia locale. Quindi invito tuti gli atleti ad arrivare molto prima rispetto al momento della partenza".

La partenza della 10 km è fissata per le 9.00, per la Stramilanina è invece alle 10.00, quindi mezz'ora dopo il cannone segnerà l'inizio della half marathon.