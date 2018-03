Billy Elliot si prepara a fare ballare Milano e Roma

Milano (askanews) - Un musical amatissimo tratto da un film culto per chi ama la danza. Billy Elliot, lo spettacolo diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo, il 15 marzo ripartirà in tour dal Teatro Arcimboldi di Milano. Subito dopo Milano il musical tornerà a "casa" al Teatro Sistina di Roma (dal 6 al 22 aprile), per poi proseguire la tournée in altre città.

"Io non ho bisogno della mia adolescenza. Ho bisogno di ballare!". É questa la passione che spinge il giovane Billy a rompere tutti gli schemi per cercare la sua strada.

Prodotto da PeepArrow Entertainment e da Il Sistina, "Billy Elliot il Musical" promette nuove emozioni grazie a un cast rinnovato: a vestire i panni del giovane e grintoso ballerino capace di realizzare il suo sogno di danzare saranno infatti tre giovanissimi allievi dell'Accademia il Sistina, Tancredi Di Marco, Davide Fabbri e Matteo Valentini. I nuovi Billy Elliot, che durante i corsi dell'Accademia hanno già dimostrato il loro talento, sono pronti a portare sulla scena tutto l'entusiasmo e la creatività della loro giovane età.