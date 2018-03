Anteprima del nuovo Tomb Raider con la Lara Croft Alicia Vikander

Libri contro il terrorismo: il dissuasore artistico per Firenze

Milano (askanews) - Barriere antisfondamento a forma di libro, per testimoniare che la cultura può fermare anche il terrorismo, in questo caso non solo come metafora. La casa editrice Giunti ha infatti donato al Comune di Firenze i "Cubooks", blocchi di cemento armato ideati dagli artisti Lorenzo e Simona Perrone che hanno la forma di montagne di libri. Uno di questi, con stampato a chiare ...