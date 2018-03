Incredibile tromba d'aria a Caserta, 8 feriti: uno è grave

Caserta (askanews) - Queste incredibili immagini amatoriali postate on line e divenute virali in poco tempo, mostrano il momento in cui una violentissima tromba d'aria di classe F2, con fulmini e venti tra i 180 e 220 Km orari, si è abbattuta sulla zona del Casertano, nella serata di lunedì 12 marzo 2018 .

Almeno 8 i feriti, di cui uno grave, soprattutto tra i residenti del comune di San Nicola la Strada colpiti dai detriti sollevati dalla violenza dei venti oppure coinvolti in incidenti stradali. Il più grave è un 19enne straniero che si trovava in una roulotte, a Marcianise ed è in codice rosso.

La tromba d aria, nell'arco di una mezz'ora, ha abbattuto alberi, pali della luce e cartelloni stradali alcuni dei quali sono caduti sulle automobili parcheggiate.