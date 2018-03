Meghan Markle per la prima volta a evento ufficiale con la regina

Londra, (askanews) - Debutto in grande stile per la bella Meghan Markle accanto alla Regina d'Inghilterra. La fidanzata del principe Harry ha partecipato per la prima volta ad un evento ufficiale in presenza di Elisabetta II, una commemorazione organizzata per la giornata del Commonwealth. La presenza dell'ex attrice americana Meghan Markle alla cerimonia religiosa nell'Abbazia di Westminster, a Londra, è la prova della sua progressiva integrazione nella famiglia reale britannica, in vista del suo matrimonio con il principe Harry, previsto il 19 maggio.

Anche altri membri della famiglia reale, fra cui il principe Carlo, la consorte, la duchessa di Cornovaglia Camilla, il principe William e la moglie Kate, la Duchessa di Cambridge, oltre al principe Harry, hanno partecipato all'evento.

In un messaggio scritto per l'occasione, la regina ha elogiato il Commonwealth, che unisce 2,4 miliardi di persone di 53 Paesi e mette in primo piano "la diversità, motivo di celebrazione più che di divisione".