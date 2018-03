Merkel: andrò a Parigi per parlare delle riforme Ue

Berlino, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che andrà a Parigi per elaborare delle proposte di riforma dell'Unione europea con il presidente francese Emmanuel Macron in vista del consiglio europeo del 22 e 23 marzo.

"Ci sarà presto un viaggio del ministro delle Finanze (Olaf Scholz, ndr) a Parigi e ci sarà un mio viaggio a Parigi dal presidente Emmanuel Macron per preparare il consiglio europeo. Non riusciremo a passare al vaglio ogni sfaccettatura dei prossimi 20 anni dell'eurozona, ma possiamo contribuire a fare chiarezza su ciò che considero come la prossima tappa".