Le prime immagini di "Loro", il film di Sorrentino su Berlusconi

Roma, (askanews) - Ecco le prime immagini di "Loro", il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Nel teaser arrivato online si vedono alcune sequenze di feste, belle donne, si vede Veronica Lario interpretata da Elena Sofia Ricci e alla fine, di spalle, appare Berlusconi. C'è anche il barboncino Dudù.

Servillo con questo film è tornato a lavorare con Toni Servillo, già protagonista de "La Grande Bellezza", Oscar per il miglior film straniero e de "Il Divo" in cui interpretava Giulio Andreotti.

"Loro" è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l'Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito da Universal Pictures International Italy per Focus Features, mentre Pathé curerà le vendite internazionali.