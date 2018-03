Garattini: rimborsi solo per farmaci con evidenze scientifiche

Milano (askanews) - Prevenzione, ricerca ma anche gestione attenta delle risorse rimborsando - e quindi spendendo - solo per farmaci, presidi e interventi che abbiano evidenza scientifica. Sono i tre pilastri su cui poggiare la solidità del nostro Servizio Sanitario Nazionale secondo l'analisi di Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

"Il servizio sanitario Nazionale - dice Garattini - è un bene straordinario che purtroppo non viene da tutti apprezzato perché ormai sono pochi quelli che possono ricordare come era prima. E' compito di tutti salvare questo sistema". E tutti secondo il direttore del "Mario Negri" devono avere bene in mente e garantire tre fondamentali presupposti. "Credo ci siano tre condizioni - spiega lo scienziato - La prima è la prevenzione. Dobbiamo aumentare la prevenzione, gran parte delle malattie non piove dal cielo ma siamo noi che ce le autosomministriamo per poi lamentarcene. La seconda che dobbiamo fare è di rimborsare soltanto ciò che è basato sull'evidenza scientifica. C'è molto da sfrondare in termini di farmaci, dispositivi medici, di interventi. E la terza cosa è che un Servizio Sanitario Nazionale non può non avere una forte ricerca scientifica: perché è solo la ricerca può permettere di migliorare il sistema e di prevedere quello che succederà e quindi di adeguare il sistema al futuro".

Garattini interverrà anche su questi temi a un convegno, organizzato da C1V Edizioni, su "Medicina e Pseudoscienza" dal 6 all'8 aprile al Mercure West di Roma (www.cnmpconference.com). "Ben vengano queste manifestazioni - conclude Garattini - io parlerò fondamentalmente della necessità che la prevenzione non sia soltanto un problema medico e dei medici, ma sia un problema di tutta la popolazione e quindi tutti vengano chiamati a contribuire. La società civile è lei che deve essere responsabile della prevenzione".