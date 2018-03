Al via da Roma "Real illusion" col re dell'illusionismo Triggiano

Roma, (askanews) - Parte il 27 marzo dal Brancaccio di Roma (dove rimarrà anche il 28 e 29) per poi fare tappa nelle principali città italiane (Torino 6 aprile, Milano 10-15 aprile, Firenze 21 aprile e Bologna 22 aprile) "Real Illusion", il nuovo tour teatrale di Gaetano Triggiano, re degli illusionisti a livello mondiale.

Il David Copperfield europeo ci stupirà con il suo nuovo modo di fare magia, una vera esperienza emozionale:

"Real Illusion è il one man show che già nel titolo racchiude un ossimoro: l'illusione reale, cioè tutto quello che vedrete è vero ma non è la verità - ha rivelato, sottolineando - In questo spettacolo lo spettatore vivrà assieme a me il mio mondo, che è il mondo delle illusioni che poi cerca di tirare fuori in tutti noi quelli che sono i nostri sogni, i nostri desideri, quindi un'ora e mezza per non pensare, ma per sognare".

Sul palco situazioni surreali tra apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità incredibile.

"L'illusionismo più moderno volge verso questo tipo di effetti, effetti molto rapidi, una donna sparisce in un secondo, una cosa appare in un secondo, quindi riesci ad arrivare anche con i tempi mediatici di oggi che sono cambiati, tutto deve essere molto più rapido", ha spiegato.

"Il mio segreto? Ho un passato di ginnasta, sono stato in nazionale di ginnastica artistica juniores, quindi utilizzo molto la parte fisica anche nello spettacolo", ha ricordato.

Toscano d origine, Triggiano incanta da anni con i suoi numeri le platee di mezzo mondo. "Real Illusion" vanta la direzione artistica di Arturo Brachetti:

"Con Arturo Brachetti abbiamo fatto due giorni di full immersion pensando dove potesse essere ambientato un mio spettacolo e alla fine è uscita questa idea di un non luogo, che è in mezzo alle nuvole, dove però abbiamo una struttura di ferro arrugginito, un po' stile Eiffel", ha concluso.

Di seguito le prime date del "Real Illusion Tour": Roma 27, 28 e 29 marzo (Teatro Brancaccio); Torino 6 aprile (Teatro Colosseo); Milano dal 10 al 15 aprile (Teatro della Luna); Firenze 21 aprile (Teatro Verdi);

Bologna 22 aprile (Teatro Il Celebrazioni).