Crisci (Volvo Italia): su diesel gap conoscenza e luoghi comuni

Mattucci (Nissan Italia): no a criminalizzazione motore diesel

Milano (askanews) - "Non mi aspettavo una criminalizzazione così dura e, per quanto noi stiamo puntando ad una mobilità eco-sostenibile attraverso l'elettrificazione, ritengo che quello che si sta facendo non è il percorso giusto". Così al Motorshow di Ginevra, l'Ad di Nissan Italia, Bruno Mattucci, in merito alle polemiche sull'inquinamento dei motori diesel. "Teniamo in considerazione - ha ...