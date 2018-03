Pd/Sala: errori Renzi? Ricandidarsi dopo referendum, Boschi a Pcm

Milano, (askanews) - Gli errori principali di Renzi? "Non restare fuori dallo scenario politico più a lungo dopo l'infasuto risultato del referendum e aver nominato la Boschi, che stimo, sottosegretario alla Pcm che è suonata un pò come un provocazione. Adesso vediamo cosa succederà lunedì. Da quel che capisco si parlerà di dimissioni chiare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a maragine della presentazione del suo libro a Tempo di Libri.

Secondo Sala anche la conferenza stampa post elezioni "non è stata brillantissima perché non è suonata come una resa, pur temporanea perché io non sono fra quelli che vedon Renzi fuori dalla politica, ma è stata ambigua e anche un pò minacciosa. Non credo fosse quello che gli elettori di sinistra si aspettassero".