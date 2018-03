Crozza, e il congiuntivi di DI MAiOS in cerca di alleanze

Milano (askanews) - A pochi giorni dai risultati elettorali, che hanno decretato la vittoria del M5S come primo partito, Crozza/Luigi di Maio si presenta sul palco di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove - nella sua consueta versione software DI MAiOS e già ricerca alleanze a tutti i costi: Se ora noi governiammo a differenza degli altri partiti noi abbiamo un programma chiaro e limpido. Questi sono i nostri punti e chi ci sta, bene. Se qualcuno non dovesse starci abbiamo altri punti. Parliamone non vi piacciono questi punti? Abbiamo una risma di 500 fogli... Parliamone. "Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com