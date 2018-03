Usa, lavagne e cover antiproiettili per difendersi da sparatorie

Masterchef, Simone: non m'aspettavo vittoria, ora un ristorante

Milano, 9 mar. (askanews) -"Non mi aspettavo di vincere è stata una sorpresa non perchè non credessi in me stesso, però è stato molto emozionante. Sono felice di aver rappresentato il mio territorio in un programma così importante": Simone Scipioni, il giovane vincitore della settima edizione di MasterChef Italia, racconta l'emozione di essere salito sul gradino più alto del podio del talent show,...