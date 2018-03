Bitti (Kia Italia): motore diesel emette meno Co2 del benzina

Milano, (askanews) - "Viviamo una sorta di demonizzazione del diesel. Riteniamo che sia stato fatto tanto dal mondo dell'industria automobilistica per ridurre le emissioni, soprattutto per quanto i motori diesel. Un motore diesel ormai emette meno Co2 di un motore benzina di pari cilindrata e prestazioni e per quanto riguarda gli altri parametri è allo stesso livello". Così al Motorshow di Ginevra l'Ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti, è intervenuto sul futuro dei motori diesel.

Secondo Bitti, quella in corso "è una mistificazione e demonizzazione di un motore che in realtà dal punto di vista termodinamico è molto più efficiente di quello a benzina".