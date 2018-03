Salvini: nuovo governo che può governare o si torna a elezioni

La disavventura di Robinson a Termini

Un inglese aggredito a Roma: capisco il voto degli italiani

Tommy Robinson, reporter e attivista politico britannico, era in Italia per seguire e raccontare la campagna elettorale. Gli è capitato di vedere on line un video di Matrix- la trasmissione di Nicola Porro su Canale 5- di due anni fa, quando in diretta una giornalista fu aggredita da immigrati alla stazione Termini di Roma. Si è armato di telecamera per vedere se la situazione era ancora così ...