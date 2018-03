Salvini: nessuna preclusione verso presidenza Camere al M5s

Milano (askanews) - Per la scelta dei presidenti di Camera e Senato Matteo Salvini farà le sue proposte e si confronterà con tutti gli altri leader di partito, senza nessuna preclusione per una eventuale presidenza al Movimento 5 Stelle. In conferenza stampa a Milano, Salvini ha affermato: "Sarà mio dovere chiamare tutti gli altri segretari per proporre una gestione condivisa, democratica e rispettosa del voto popolare. Quindi che rappresenti quello che gli italiani hanno votato. Vediamo se gli altri hanno nomi e cognomi. Io non parto da nomi e cognomi, parto dalla scelta degli italiani di domenica". A chi gli ha chiesto se è contrario all'ipotesi di una presidenza di una Camera a un esponente del Movimento Cinque stelle, ha replicato: "Perché dovrà essere contrario? Spero che ognuno faccia le proprie proposte. Noi faremo le nostre. Vediamo quali sono le proposte e i numeri".