Salvini: indisponibile a reddito di cittadinanza assistenzialista

Milano (askanews) - "Io ho ben chiaro che cosa proporremo noi. Sicuramente non proporremo un reddito per chi sta a casa. Ma abbassare le tasse per chi crea e offre lavoro lavoro. La nostra è un' idea lontana dall assistenza. Siamo per la crescita". Matteo Salvini ha replicato così a chi gli ha chiesto, in conferenza stampa a Milano, se il centrodestra può avere un confronto con il Movimento Cinque stelle attorno alla manovra. "Il voto della Lega al Sud - ha aggiunto - non è di assistenza o clientela, ma chi mi chiede: 'abbassami le tasse e fammi lavorare'. La gente mi dice: 'mettimi in condizione di lavorare'. È un voto per certi versi diverso" da quello per il Movimento 5 Stelle.