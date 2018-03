Una stella per lo Jedi Mark Hamill sulla Walk of Fame

Usa: Trump firma proclamazioni su dazi acciaio e alluminio

Washington (askanews) - America first, l'avava detto in campagna elettorale e ora nonostante una valanga di critiche ha mantenuto la promessa. Donald Trump ha firmato le due proclamazioni presidenziali con cui, tra 15 giorni, entreranno in vigore dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo negli Stati Uniti. Canada e Messico - impegnati nei negoziati sul Nafta - per il momento ...