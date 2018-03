Mercedes svela nuova Classe A, GT AMG e Smart EQ

Ginevra, (askanews) - Stand e scenografia imponente per Mercedes al Motorshow di Ginevra dove è stata svelata la nuova Classe A, modello di grande successo e molto apprezzato dal pubblico italiano che potrà acquistarla a un prezzo base di 30mila euro, 32mila per 180d Sport, la Smart elettrica EQ, grande successo in Italia e soluzione ideale per la mobilità urbana.

E ancora, come ci ha spiegato Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione Mercedes, le versioni diesel-ibride di Classe C e Classe E che possono sfruttare la propulsione full electric in città grazie a una autonomia di 50 km e poi il motore diesel di ultima generazione a basso impatto ambientale per le lunghe distanze.

Quanto alla nuova Classe A è più lunga di 12 cm rispetto alla versione precedente, ha un look più sportivo e un'interfaccia uomo macchina evoluta per rendere ancora più confortevole e coinvolgente l'esperienza a bordo. Infine molto ammirata dal pubblico la supercar AMG 63 GT 4 porte Coupè che si aggiunge alla nutrita famiglia di modelli AMG e dotata di un V8 biturbo da 639 cv, 315 km/h di velocità massima, in grado di fare 0-100 in 3,2 sec e la versione 53 con l'innovativo 6 cilindri in linea la cui meccanica non è più comandata da cinghie ma solo comandi elettrici con batteria elettrica dedicata per contenere i consumi.