L'abbraccio di Firenze a Davide Astori, c'è anche Renzi

Firenze, (askanews) - Migliaia di persone hanno riempito piazza Santa a Croce a Firenze per partecipare ai funerali del capitano della Fiorentina, Davide Astori, morto a soli 31 anni per un arresto cardiaco lo scorso 4 marzo.

La messa nella basilica, alla quale erano ammessi solo familiari, autorità e delegazioni di altre squadre, ma non il pubblico, è stata celebrata dal cardinale Giuseppe Betori.

Tra le personalità intervenute, il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, il presidente dell'associazione calciatori, Damiano Tommasi, il presidente dell'associazione degli allenatori, Renzo Ulivieri e il segretario del Pd, Matteo Renzi, che su Facebook ha scritto:

"Santa Croce oggi ha accolto tutto il mondo del calcio per l'ultimo ciao a Davide Astori. Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano con l'affetto e il senso di appartenenza che questa città possiede in modo unico. Spesso litigiosa e polemica, Firenze è anche una città che sa regalare amore in modo straordinario. Un pensiero alla piccola Vittoria, a Francesca, ai genitori, ai fratelli. Ciao Capitano #13".

Astori lascia infatti una bambina di due anni Vittoria e la moglie ed ex modella Francesca Fioretti.