Donne e stellette: il video dello Stato maggiore della Difesa

Roma, (askanews) - Sono le immagini del video sulle donne soldato in Italia diffuso dallo Stato maggiore della Difesa per l'8 marzo.

Sono 14.600 le donne militari che oggi fanno parte dell Esercito Italiano, della Marina Militare, dell Aeronautica Militare e dell Arma dei Carabinieri. Il 5% del totale relativo ai quattro corpi. Sono questi i numeri che si registrano a distanza di 18 anni da quando è uscito, sulla Gazzetta Ufficiale, il primo bando di concorso per il reclutamento nelle Accademia a cui hanno potuto partecipare anche le donne. Stesse selezioni, stessi corsi addestrativi e stesse possibilità di impiego e di raggiungimento del grado apicale.

Nell'ambito delle operazioni di mantenimento della pace, rileva lo Stato maggiore, la componente femminile ha consentito un incremento dell'attività dei nostri militari ed una più efficace azione locale in quanto, soprattutto in contesti differenti per cultura e religione, la presenza delle donne ha permesso in maniera più adeguata il rispetto delle usanze locali ed il perseguimento dei fini delle missioni.