Il cantautore Andrea Sannino: "Il nuovo album si chiamerà André"

Roma, (askanews) - Il giovane cantautore napoletano Andrea Sannino, dopo il successo con il singolo "Abbracciame" che ha spopolato anche tra i calciatori del Napoli, da Mertens a Reina, annuncia ad askanews l'uscita del secondo album.

"Il nuovo album uscirà la settimana dopo Pasqua. Avrà un titolo che è molto napoletano.... l'album si chiama André, il mio nome tradotto in napoletano. Sono talmente napoletano che mi sono tradotto anche il nome".

Sulla scorta del primo singolo, il messaggio è quello dell'amore. Con delle novità: "Il secondo album ha sicuramente delle responsabilità in più rispetto al primo, dove abbiamo messo molto istinto, che però abbiamo scelto di non perdere anche in questo secondo. Una cosa che posso anticipare è che stato fatto un passo in avanti riguardo agli arrangiamenti, portare un discorso di napoletanità con i suoni che si sentono oggi nel mondo, lasciando il mediterraneo nei testi e nella musica ma con un arrangiamento più universale".

"Porta avanti un discorso d'amore, dove per amore intendo un amore universale. Non è dedicata a un partner, è un gesto d'amore universale, l'abbraccio. Anche nel secondo album c'è l'amore per la propria terra, l'amore per le tradizioni, l'amore smuove tutte le passioni del mondo".