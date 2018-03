Arriva il "bollino rosa" per le aziende con politiche femminili

Roma, (askanews) - Ria Grant Thornton, uno dei principali network di consulenze e revisioni nel mondo, è partner tecnico di Winning Women Institute per la valutazione e assegnazione del bollino rosa alle aziende con le politiche più virtuose e le azioni implementate per valorizzare il contributo femminile al successo delle organizzazioni e imprese nei mercati, nella società civile e in ambito lavorativo, come spiega la partner Sonia Lenzi, intervistata da askanews.

"Proprio in occasione del la Festa della donna Ria Grand Thornton, in collaborazione con Winning Women Institute, lancerà l'iniziativa della certificazione con il bollino rosa di quelle aziende che effettivamente hanno quelle politiche e mettono in pratica e hanno voglia di mettersi in gioco, certificherà queste aziende".

"Tutte le aziende sono invitate a partecipare in modo da essere valutate in merito alla realizzazione delle politiche a favore della donna", ha sottolineato.