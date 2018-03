Fiocco rosa a Zoomarine, il parto del cucciolo di delfino

Torna Qvc Next Lab, progetto formazione per startup al femminile

Milano (askanews) - Offrire alle startup italiane al femminile più innovative un percorso di supporto e formazione per aiutarle a crescere e affermarsi sul mercato: con questo obiettivo è nato il progetto Qvc Next Lab, arrivato alla seconda edizione e promosso da Qvc Italia, il retailer multimediale di shopping e intrattenimento. Un percorso di 5 giornate in collaborazione con The European House ...