Goodyear svela Oxygene, "pneumatico vivo che mangia lo smog"

Ginevra, (askanews) - Al salone dell'auto di Ginevra la Goodyear lancia Oxygene, uno pneumatico che mangia lo smog. Goodyear - afferma Elena Versari, Sales general manager Consumer - presenta al salone di Ginevra la sua soluzione per la mobilità del futuro: abbiamo due prototipi e un concept. Il concept è un pneumatico davvero innovativo, che ha la promessa forte di mangiare lo smog .

Contiene sul fianco - spiega Versari - uno strato di muschio vivo, che viene trattenuto al fianco del pneumatico attraverso un rete che impedisce lo spostamento causato dalla forza centrifuga. Il pneumatico in realtà è un non-pneumatico perché non è gonfiato ad aria ma ha delle scanalature sulla sua superficie che consentono all aria e all umidità di penetrare nel fianco e di nutrire e mantenere vivo il muschio. Il muschio a questo punto assorbe anidride carbonica ed emette ossigeno .

Non solo - sottolinea la manager del gruppo americano - perché tramite questo processo base della fotosintesi il pneumatico produce energia. E questa energia elettrica consente di illuminare il fianco del pneumatico, che viene illuminato non solo per il design ma anche per trasferire agli automobilisti alcuni segnali: la velocità del pneumatico, le sterzate, le frenate. Quindi è un elemento veramente importante anche in tema di sicurezza stradale, perché dà una lettura del comportamento del pneumatico dall esterno .