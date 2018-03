L'orangotango fumatore, polemiche in uno zoo indonesiano

Bandung (Indonesia) - Ha fumato una sigaretta lanciata da un turista. E a giudicare dalla disinvoltura nel modo di fumare, per l'orangotango non sembra la prima volta. Sono diventate virali sul web queste immagini che ritraggono un orango di 22 anni allo zoo di Bandung, a circa 150 chilometri a sud-est di Giacarta, in Indonesia. A postarle sui social è stato Marison Guciano, della ong Indonesia Animal Welfare Society che condanna le condizioni nelle quali vivono gli animali negli zoo. Nel 2017 alcuni attivisti per i diritti degli animali hanno chiesto la chiusura dello zoo di Bandung. Certo, anche il turista che lancia divertito la sigaretta all'orangotango, non rappresenta un gran modello di civiltà.