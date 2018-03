Raggi: iniziata la Terza Repubblica, la repubblica dei cittadini

Roma, (askanews) - "E' iniziata la Terza Repubblica" e "per noi è una grande soddisfazione". La sindaca di Roma Virginia Raggi ha commentato così l'esito del voto nazionale, a margine dell'inaugurazione del nuovo Giardino dei Giusti della Capitale, a Villa Doria Pamphilj. E sul voto regionale ha detto: "Con il presidente ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri per il mandato e abbiamo già messo in contatto le nostre segreterie, ci incontreremo già credo la prossima settimana per vedere su quali punti possiamo lavorare insieme".

"Per il resto - ha proseguito la sindaca - abbiamo avuto una bella soddisfazione sull'esito di questa prova elettorale. Il Movimento cinque stelle ha visto crescere i suoi consensi ovunque su Roma e soprattutto al Sud e si conferma la prima forza politica del Paese e di questo siamo orgogliosi. E' iniziata la Terza Repubblica, come ha detto Di Maio, la repubblica dei cittadini e noi di questo siamo davvero contenti".