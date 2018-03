Elezioni, Orlando: Pd non ha saputo comunicare, Lega e M5S sì

Palermo (askanews) - "Mi pare che tutto sia iniziato dalla vicenda del referendum costituzionale, mal gestita e mal comunicata, travolta da una serie di no. Palermo è stata forse la città col maggior numero di no che avrebbe dovuto essere un segnale d allarme. Lo dico col rammarico di pensare che lo scorso governo è stato quello che negli ultimi 30 anni ha meglio fatto per il cambiamento del Paese e del Mezzogiorno. Anche il governo presieduto da Romano Prodi non ha fatto per il Mezzogiorno quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni": lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, commentando la sconfitta del Partito Democratico alle elezioni.

"Nonostante questo - ha proseguito - non si è riusciti a comunicare, perché è mancato il contatto con i cittadini, il confronto continuo che puoi fare fisicamente o in rete, ma non affidandolo soltanto ai talk show. Riuscirà il Pd a cogliere il segno dei tempi? E' una scommessa divenuta prima per sopravvivere e poi per crescere".

"I 5 stelle l'hanno fatto molto di più con l'animazione sui social, molto più che sul territorio - ha aggiunto Orlando -, ma questo contatto è la caratteristica dei due soggetti che sono risultati vincitori delle elezioni, la Lega che ha una straordinaria presenza sui social, radicata al territorio da cui trae le ragioni del suo impegno, e il Movimento 5 Stelle".