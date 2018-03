Ritratti di donne: l'autista di metropolitana a Istanbul

Istanbul, (askanews) - 8 marzo 2018: per i ritratti di donne nel mondo che fanno mestieri 'da uomini', la storia di

Serpil Cidgem, autista della metropolitana a Istanbul. "Da quando ero bambina sognavo di lavorare in uniforme. Mi piacevano i lavori insoliti, volevo fare la poliziotta o la vigile. Ma comunque sempre in uniforme. Adesso sono più sicura di me, penso di poter affrontare qualsiasi sfida. Sono responsabile della sicurezza dei passeggeri, è una grossa responsabilità. E' il vantaggio più grande di questo lavoro, la fiducia in me stessa. Lavorando nel settore pubblico non ci sono differenze di stipendio fra uomini e donne. Io guido i convogli, e nel settore dei trasporti pubblici, quando hai addosso questa uniforme, non importa se tu sia uomo o donna."