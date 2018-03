Ritratti di donne: pilota di elicotteri a Timbuktu

Spettacolo

Oscar, vince la favola di Del Toro

Come alle elezioni, previsioni rispettate anche per gli Oscar 2018: il superfavorito 'La forma dell'acqua' ha vinto la 90ma statuetta. La pellicola diretta dal messicano Guillermo Del Toro si è aggiudicata il premio per il miglior film. Incetta di riconoscimenti importanti anche per 'Tre manifesti ad Ebbing Missouri': l'intensa dark comedy ha visto trionfare Frances McDormand come miglior attrice ...