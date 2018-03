Zingaretti fa il bis: iniziamo subito a fare il nostro lavoro

Roma, (askanews) - Un successo quello di Nicola Zingaretti, il governatore PD riconfermato alla guida del Lazio, uno dei pochi punti positivi nella debacle del partito democratico sconfitto nelle elezioni politiche. "Ha vinto la forza del fare" ha detto Zingaretti comprensibilmente soddisfatto sebbene la sua vittoria sia stata aiutata dalla spaccatura del centrodestra.

"Credo che il modo migliore di iniziare sia quello di dimostrare che si inizia subito a fare il proprio lavoro: infrastrutture, su ferro, su gomma; la sfida della sanità e terzo tema Università, ricerca, giovani come grande sguardo rivolto al futuro".

Zingaretti è il primo presidente nella regione ad essere riconfermato:

"Abbiamo sfatato un altro mito: che in questa regione non si riuscisse a confermare un presidente uscente".

Un successo che lancia Zingaretti anche come una delle figure di punta del nuovo PD, e sul crollo a livello nazionale, il governatore afferma:

"Se ho avuto un merito in questi trent'anni di politica è che non ho mai personalizzato lo scontro e il confronto politico; io parlo di idee e se ho vinto è forse perché i cittadini hanno apprezzato che parlo dei loro problemi e non do giudizi sui politici. La parola d'ordine è rigenerazione, valore positivo e che deve chiamare tutti a dare ora il proprio contributo".