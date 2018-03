Il suono dei tamburi giapponesi protagonisti con lo show "Kodo"

Roma, (askanews) - Dopo il debutto avvenuto nel 2016 alla Suntory Hall di Tokyo nell'ambito dei concerti celebrativi per il 35 anniversario dalla fondazione del celeberrimo ensemble, Kodo presenta in tutta Europa "Kodo One Earth Tour 2018: Evolution", che sottolinea già nel titolo la continua crescita creativa sviluppata sotto la direzione artistica della star del Kabuki Tamasaburo Bando. Appuntamento a Roma alla Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica, 9 marzo ore 21) per i concerti fuori abbonamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e a Milano (Teatro dal Verme, 11 e 12 marzo ore 20.30) in cui verrà presentato al pubblico il risultato dell'evoluzione che ha portato nei decenni il più famoso concept musicale e teatrale giapponese a evolversi da esotico portatore in Occidente di una cultura antica e ancora molto lontana da noi a vera e propria factory di inesausta creatività contemporanea, espressione di grande impatto artistico dell'essenza stessa del Giappone, un equilibrio acrobatico ma stabilissimo tra tradizione, storia e rapidissima modernità.