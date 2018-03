Festa della donna, solidarietà di 7mila donne turche alle siriane

Kia porta a Ginevra terza generazione Ceed segmento C e station

Ginevra, (askanews) - E' la terza generazione di Ceed, presentata nella versione due volumi e station wagon, la protagonista dello stand Kia a Ginevra. Una vettura, completamente rinnovata nell'interno e nell'esterno così come nella dotazione tecnologia, in attesa, come ha spiegato l'Ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti, di due nuove versione una shooting brake entro fine e una ancora da svelare per ...