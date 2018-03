Coree, summit e stop a test nucleari: aperta porta al dialogo

Pyongyang (askanews) - La Corea del Nord ha promesso di sospendere i suoi test nucleari e missilistici durante il dialogo in corso con la Corea del Sud. L'annuncio ufficiale arriva da Chung Eui-yong, il capo della delegazione sudcoreana che ha incontrato a Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong Un. In quella sede si è concordato anche un summit tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e Kim.

Le due Coree hanno anche concordato di aprire una linea diretta di comunicazione tra Moon e Kim per "alleggerire la tensione militare e avere un coordinamento più stretto" tra i due paesi.

Non solo la Corea del Nord ha dichiarato di volere un dialogo diretto con gli Stati Uniti offrendo la 'moratoria' delle sue attività sul nucleare e i missili per l'intero periodo dei colloqui. Per Stati Uniti e Giappone però la denuclearizzazione è la premessa fondamentale per far ripartire qualsiasi tipo di trattativa.

"Il presidente Kim ha detto che la questione della denuclearizzazione può essere discussa come un tema per il dialogo Corea del Nord-Usa", ha detto l'inviato di Moon.