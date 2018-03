Salvini: non facciamo accordi politici o partitici

Milano, (askanews) - Matteo Salvini è "pronto" a governare ma esclude "qualsiasi accordo politico o partitico". Lo ha detto lo stesso leader della Lega, parlando con i giornalisti davanti a palazzo Lombardia, accanto a Roberto Maroni e al neopresidente della regione Attilio Fontana.

"Siamo pronti - ha assicurato - abbiamo un programma e una squadra. Se ci chiamano cominciamo a lavorare da domani mattina". A chi gli ha chiesto dove il centrodestra prenderà i voti per ottenere la maggioranza in Parlamento Salvini ha replicato: "Non facciamo accordi partitici o politici. Chi condivide il nostro programma fondato sul lavoro, non sull'assistenza, quindi via la legge Fornero, gli studi di settore, la riduzione fiscale, il controllo dei confini, la legittima difesa, la riforma della scuola. Chi ci sta può darci una mano. Però escludo qualsiasi accordo politico-partitico alla vecchia maniera".