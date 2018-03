Ford a Ginevra con erede mitica Mustang Bullit e suv Edge

Moda Parigi, bellissime modelle di Chanel sfilano in una foresta

Parigi (askanews) - Una foresta autunnale con bellissime creature che camminano su un tappeto di foglie. L'impatto è di sicuro effetto per la sfilata di Chanel per la collezione pensata da Karl Lagerfeld a Parigi. In un Grand Palais che diventa un set faraonico Chanel mette in scena l'autunno e l'inverno per una collezione che riporta nei motivi, nei materiali e nei colori le sfumature della ...