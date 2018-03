Volvo a Ginevra protagonista XC40 Auto dell'anno e la station V60

Ginevra, (askanews) - Fresca vincitrice dell ambito premio auto dell'anno 2018 con la XC40, la Volvo svela l'attesissima V60 forse uno dei modelli di maggior successo e appeal della casa svedese, da sempre riconosciuta come leader nel settore degli station wagon, come ha spiegato l'Ad di Volvo Italia Michele Crisci. Ad attirare l'attenzione del pubblico anche i modelli Polestar che rappresentano il futuro di Volvo nella mobilità sostenibile. Molti gli investimenti in programma da parte del gruppo, oggi di proprietà del gruppo cinese Geely, per avere versioni ibride o elettrificate di tutti i propri modelli nel breve medio periodo e per arrivare all'ambizioso obiettivo entro il 2020 di zero vittime causate da incidenti a bordo delle proprie auto grazie allo sviluppo di sistemi sempre più sofisticati di sicurezza attiva.