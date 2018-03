Renzi: Pd non fa governo con gli estremisti, io sono garante

Roma (askanews) - "Mi sento garante di un impegno morale, politico e culturale: abbiamo detto in campagna elettorale no al governo con gli estremisti e degli estremisti, non abbiamo cambiato idea in 48 ore". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi in conferenza stampa al Nazareno.

"Il nostro posto è all'opposizione - ha ribadito - lì ci hanno chiesto di stare i cittadini e lì staremo. Il Pd non diventerà la stampella delle forze anti-sistema".

Credit immagini: Pd-Nuvola Tv