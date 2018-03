Mosca, omaggio a Stalin a 65 anni dalla morte del dittatore

Macron: Ue deve reagire in modo rapido e proporzionato a dazi Usa

Parigi, (askanews) - Se gli annunci del presidente americano Donald Trump sull'imposizione di dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio importato negli Usa avranno seguito, l'Unione europea deve reagire in fretta e in modo proporzionato. Ad affermarlo è il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa con il premier del Québec Philippe Couillard. "Credo sia importante in ...